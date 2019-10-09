Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

1 saat önce

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazanan Eczacıbaşı VitrA, kupasını aldı.

Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı, System.String[]

Voleybolda 2019 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazanan Eczacıbaşı VitrA, kupasını aldı.

İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada rakibini 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA'ya kupası, maçın ardından düzenlenen törende, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından verildi.

Maçta yenilen VakıfBank takımı, madalyalarını federasyon yönetim kurulu üyeleri Bahar Mert Üçoklar ve Salih Yıldız'dan aldı.

Öte yandan, maçın en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic, seçildi.

Kupanın sahibi Eczacıbaşı VitrA oyuncuları büyük sevinç yaşarken, voleybolcular taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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