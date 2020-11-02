Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru'yu ağırlayacak

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kuzeyboru'yu konuk edecek.

İlbank'ta görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Eczacıbaşı VitrA, mücadelenin ertelenmesi sonucunda 13. haftada maça çıkmamıştı. Turuncu-beyazlılar, ligin 14. haftasında Kuzeyboru'yu konuk ederek lige kaldığı yerden devam edecek. İki ekip bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sezon başında düzenlenen Kupa Voley grup müsabakalarında gerçekleşen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA rakibini 3-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başarmıştı. Mücadele yarın saat 15.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL