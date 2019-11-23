Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürdü

21-25, 25-22, 16-25, 18-25 setler sonucunda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır

Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti

Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur