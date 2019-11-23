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Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürdü

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atlas Global Yeşilyurt'u21-25, 25-22, 16-25, 18-25 setler sonucunda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürdü, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atlas Global Yeşilyurt'u

21-25, 25-22, 16-25, 18-25 setler sonucunda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Caner Çildir

Yeşilyurt: Buket, Tuğba, Koolhaas, Alexia, Derya C., Gözde, Ayça (L), Derya G., Elif, Şule, Tuana, Arzum

Eczacıbaşı: Gamze, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Hande, Yasemin, Simge (L), Lloyd, Melis, Saliha

Setler: 1-3 (21-25, 25-22, 16-25, 18-25)

Süre: 105 dakika (26, 26, 28, 25)

(İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Yeşilyurt, Vestel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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