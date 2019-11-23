Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürdü

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atlas Global Yeşilyurt'u
21-25, 25-22, 16-25, 18-25 setler sonucunda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Ebru Ayata, Caner Çildir
Yeşilyurt: Buket, Tuğba, Koolhaas, Alexia, Derya C., Gözde, Ayça (L), Derya G., Elif, Şule, Tuana, Arzum
Eczacıbaşı: Gamze, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Hande, Yasemin, Simge (L), Lloyd, Melis, Saliha
Setler: 1-3 (21-25, 25-22, 16-25, 18-25)
Süre: 105 dakika (26, 26, 28, 25)
(İHA)