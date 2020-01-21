Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek

6 saat önce

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek.

Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek, System.String[]

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek.

Karşılaşma Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak.

Grubunda oynadığı 3 maçı da kazanan Eczacıbaşı VitrA lider durumda bulunuyor, LP Salo ise 3 yenilgiyle grubun son sırasında yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, Burhan Felek, Finlandiya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ivana Sert, buz gibi havada jakuzi keyfi yaptı
Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi Rıza Çalımbay, röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:27:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]