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Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek
6 saat önce
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:56 Kaynak: AA
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek.
Karşılaşma Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak.
Grubunda oynadığı 3 maçı da kazanan Eczacıbaşı VitrA lider durumda bulunuyor, LP Salo ise 3 yenilgiyle grubun son sırasında yer alıyor.
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