Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek

7 saat önce

Karşılaşma Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek, System.String[]

Karşılaşma Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak.


Grubunda oynadığı 3 maçı da kazanan Eczacıbaşı VitrA lider durumda bulunuyor, LP Salo ise 3 yenilgiyle grubun son sırasında yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, Burhan Felek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek Rıza Çalımbay, röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:59:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eczacıbaşı VitrA, LP Salo'yu konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]