Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra Maçında Puan ya da Galibiyet Almak İstiyoruz"

Eczacıbaşı Vitra Maçında Puan ya da Galibiyet Almak İstiyoruz"

13 dakika önce

Voleybol Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında yarın Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Mustafa Uysal, güçlü rakipleri karşısında puan ya da galibiyet almayı hedeflediklerini belirtti.

Voleybol Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında yarın Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Mustafa Uysal, güçlü rakipleri karşısında puan ya da galibiyet almayı hedeflediklerini belirtti.

Aydın temsilcisi, yarın yapılacak müsabakanın hazırlıklarını Mimar Sinan Spor Salonu'nda sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama bulunan antrenör Mustafa Uysal, ligde kendi sahalarında oynanacaklar son maç olan Eczacıbaşı Vitra karşılaşmasının önemine dikkati çekti.

Rakibin çok güçlü ve iyi voleybol kültürüne sahip bir takım olduğunu vurgulayan Uysal, "Bizim bu tarz maçlarda öncelikli hedefimiz, iyi voleybol oynamak. Maçın diğer bir önemi de play-out etabına giderken puanların götürülmesi. Bu maçtan alınacak puan ya da galibiyet bizim için play-out etabında çok önemli olacak. Bunun bilinciyle hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Ligde kalıcı olmak istediklerini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Eczacıbaşı VitrA dünyanın en iyi takımlarından biri ama bizim hesaplarımız çok başka. Biz bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bu nedenle alacağımız puan ya da galibiyet bizim için çok önemli. İyi voleybol oynamamız gerekiyor. Bu gücümüz var, moralimiz de iyi. Hafta içi CEV Challenge Kupası'nda finale kalarak moral seviyemizi yükselttik. Yarın dolu tribünler önünde Eczacıbaşı VitrA maçında puan ya da galibiyet almak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:20 Kaynak: AA

Aydın, Uysal, voleybol, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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