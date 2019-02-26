Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra Namağlup Çeyrek Finalde

Eczacıbaşı Vitra Namağlup Çeyrek Finalde

1 saat önce

SALON: TVF Burhan Felek VoleybolHAKEMLER: Mario Bernaola, Milan RajkovicECZACIBAŞI VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Meliha, Krsmanovic.DİNAMO KAZAN: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva, Ulanova (L), Pasynkova, Mikyskova.

Eczacıbaşı Vitra Namağlup Çeyrek Finalde, System.String[]


SALON: TVF Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Mario Bernaola,  Milan Rajkovic

ECZACIBAŞI VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Meliha, Krsmanovic.

DİNAMO KAZAN: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva, Ulanova (L), Pasynkova, Mikyskova.

SETLER: 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)

SÜRE: 68 dakika (24, 21, 23)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Dinamo Kazan'ı konuk etti. Rakibini 3-0 ile geçen Eczacıbaşı VitrA, yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:38 Kaynak: DHA

Milan, Burhan Felek, Türkiye Voleybol Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, Yenikadinda Gösterme, Spor
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