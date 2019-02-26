Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Namağlup Çeyrek Finalde

Eczacıbaşı Vitra, Namağlup Çeyrek Finalde

53 dakika önce

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kazan ekibini konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Vitra, Namağlup Çeyrek Finalde, System.String[]
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kazan ekibini konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya Yeon Koung Kim'in şık hücumuyla başlayan Eczacıbaşı VitrA, kaptan Jordan Larson'ın bloğuyla maçta hakimiyet kurdu. Turuncu-beyazlılar, konuk ekip Dinamo Kazan'ın 11-7'de aldığı mola sonrası, file üzerinde hareketlenen rakibe hücum ve serviste karşılık vererek kontrolü sağladı. Pasör Gamze Kılıç'ın servis sayısıyla farkı 6'ya çıkaran ev sahibi ekipte, ilk sette aldığı sayılarla öne çıkan isim Jordan Larson oldu. Eczacıbaşı VitrA seti 25-21 tamamladı. Eczacıbaşı VitrA, Dinamo Kazan'ın oyuna ortak olması sonrası (15-15) Ezgi Dilik'in servisleriyle farkı açtı ve ikinci seti 25-18 kazandı. Üçüncü sete Rus ekip etkili başlamasına rağmen, Tijana Boskovic'in ataklarıyla Eczacıbaşı VitrA maçı 3-0 kazandı.

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu Hakemler: Mario Bernaola, Milan Rajkovic Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Meliha, Krsmanovic. Dinamo Kazan: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva, Ulanova (L), Pasynkova, Mikyskova. Setler: 25-21, 25-18, 25-17 Süre: 68 dakika

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

Eczacıbaşı Topluluğu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi Kredi Kartlarında Taksit Sayısı 6 Aydan 12 Aya Çıkarıldı

Benzine İndirim Geldi Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 22:59:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Namağlup Çeyrek Finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]