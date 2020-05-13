Eczacıbaşı VitrA, Natalia Pereira ile vedalaştı

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonunda kadrosuna katılan Brezilyalı smaçör Natalia Pereira ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.



Eczacıbaşı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Natalia, profesyonelliği ve oyunculuğuyla dünyanın en önemli yıldızlarından biri. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Natalia'ya teşekkür eder, kendisine bundan sonrası için de sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz" denildi.



Natalia Pereira kimdir?



1989 Brezilya Ponta Grossa doğumlu oyuncu, turuncu-beyazlı kadroya katılmadan önce sırasıyla Osasco VC, Unilever Volei, Volei Amil, Rexona Ades, Fenerbahçe ve Minas Clube takımlarında oynadı. Deneyimli smaçör, Eczacıbaşı ile 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandı ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.



Milli Takım Başarıları



2012 Londra Olimpiyatları birinciliği



FIVB Dünya Grand Prix birinciliği (2006, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017)



FIVB Dünya Grand Prix ikinciliği (2010, 2011, 2012)



World Grand Champions Kupası birinciliği (2005, 2013)



2007 FIVB Dünya Kupası ikinciliği



World Grand Champions Kupası ikinciliği (2009, 2017)



2010 FIVB Dünya Şampiyonası ikinciliği



Güney Amerika Şampiyonası birinciliği (2009, 2013, 2015, 2017)



2019 FIVB Milletler Ligi ikinciliği



Kulüp Başarıları



5 Brezilya Süper Ligi şampiyonluğu (2009-2010, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019)



6 Güney Amerika Kulüpler şampiyonluğu (2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2019)



2016-2017 Türkiye Ligi şampiyonluğu



2017 Kupa Voley şampiyonluğu



2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği



2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu



2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği



Bireysel Başarılar



2009 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası - En iyi smaçör



2010 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası - En iyi smaçör



2015 FIVB Dünya Grand Prix'si - En iyi smaçör



2016 FIVB Dünya Grand Prix'si - En değerli oyuncu



2016-2017 Türkiye Ligi - En değerli oyuncu



2017 FIVB Dünya Grand Prix'si - En iyi smaçör ve En değerli oyuncu



2017 Güney Amerika Şampiyonası - En iyi smaçör



2018-2019 Brezilya Süper Ligi - En iyi smaçör - İSTANBUL