Eczacıbaşı Vitra, Natasa Krsmanovic'i Kadrosuna Kattı
8 dakika önce
İSTANBUL / DHAEczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Natasa Krsmanovic'i renklerine bağladı.
İSTANBUL/ DHA Eczacıbaşı
VitrA Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Natasa Krsmanovic'i renklerine bağladı.
Daha önce Galatasaray
ve Seramiksan ekiplerinde forma giyen Natasa Krsmanovic, sezon sonuna kadar Eczacıbaşı VitrA ile anlaşma sağladı.
Transferle ilgili açıklamada bulunan turuncu beyazlıların menajeri Nalan Ural, "Takımımızda yaşadığımız talihsiz sakatlık ve hastalıklar nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'nde bizi desteklemesi amacıyla tecrübeli Sırp oyuncu Natasa Krsmanovic ile anlaştık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:48 Kaynak: DHA
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