Eczacıbaşı Vitra - Nilüfer Belediyesi: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus HAKEMLER: Fikret Fidan (xx), İlhami Şenyurt (xx)ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha (xxx), Büşra (xxx), Boskovic (xxx), Kim (xxx), Gibbemeyer (xxx), Ezgi (xx), Şebnem (xx), Gamze (xx), Gözde (xx), Güldeniz (xx), Merve (xx) NİLÜFER BELEDİYESİ: Seda (xx), Özgen (x),...





SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus



HAKEMLER: Fikret Fidan (xx), İlhami Şenyurt (xx)



ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha (xxx), Büşra (xxx), Boskovic (xxx), Kim (xxx), Gibbemeyer (xxx), Ezgi (xx), Şebnem (xx), Gamze (xx), Gözde (xx), Güldeniz (xx), Merve (xx)



NİLÜFER BELEDİYESİ: Seda (xx), Özgen (x), Buse (x)l, Bailey (xx), Hande (x), Bytsenko (xx), Aylin (x), Aslı (x)



SETLER: 25-20, 25-13, 25-23



SÜRE: 76 dakika (25, 23, 28)



Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley final ayağında Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyesi'ni 3-0 yenerek yarı finale yükselen üçüncü takım oldu. Eczacıbaşı Vitra ilk seti 25-20 kazanıp seride 1-0 öne geçti. İkinci sette çok üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı 15-13'lük skorla rahatladı, durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set başa baş geçerken, Eczacıbaşı rakibini 25-23'le devirde ve salondan 3-0 galip ayrıldı.



Eczacıbaşı Vitra yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile yarın saat 14.00'te karşılaşacak. - İzmir

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