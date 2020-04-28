Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li oyuncusu Lloyd, "Zamanı Geçir" kampanyasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li oyuncusu Lloyd, 'Zamanı Geçir' kampanyasına katıldı - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li oyuncusu Lloyd, "Zamanı Geçir" kampanyasına katıldı

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Carli Lloyd, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sporsuz geçen dönemi eğlenceli hale getirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına katılarak evde...

Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li oyuncusu Lloyd,

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Carli Lloyd, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sporsuz geçen dönemi eğlenceli hale getirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına katılarak evde geçirdiği süreci anlattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sporcuların evde kaldığı sürecin yazı dizisi şeklinde aktarıldığı etkinliğin yedinci konuğu Lloyd oldu.

Karantina sürecini ülkesinde geçiren 30 yaşındaki pasör, "Güney Kaliforniya'da ailemin yanında olduğum için minnettarım. Günlerim genel olarak sabah 7 civarı başlıyor. Kahve içip kahvaltı ettikten sonra evdeki işleri halletmek için dayıma yardım ediyorum. Son zamanlarda birlikte farklı projeler bitirdik. Bana bazı aletleri nasıl kullanacağımı gösterdi. Genelde öğleden sonra ya antrenman yapıyorum ya da kız kardeşimle birlikte yoga yapıyoruz. Akşamları şömineyi yakıp oyun oynayarak veya okuyarak zaman geçirmeyi seviyorum. Evde yeni tarifler de deniyoruz. Üç haftayı aşkın bir süredir dışarıdan tek bir yemek almadık. Evde daha fazla yemek yapmak bana keyif veriyor. Annem harika yemek yapıyor. Bu yüzden böyle zor bir zamanda burada olduğum için çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.

Evde fit kalmak adına yaptığı antrenmanlardan bahseden Carli Lloyd, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradayken yoga ve günlük antrenmanlarımı yapıyorum. İkisini günlere ayırmak şu ana kadar iyi gitti ama bazen ikisini aynı gün yapıyorum. Genelde bir önceki günden kafamda ufak bir plan oluşturmaya çalışıyorum ki ertesi gün ne yapmam gerektiğini bileyim. Mesela egzersizlerim konusunda, neyse ki evimizde bir fitness odası var ve ağırlık kullanabildiğim için Eczacıbaşı Spor Salonu'nun halter odasında yaptığımız çalışmaların çoğunu buradan sürdürebiliyorum. Sabahları meditasyon yapmak tüm bu değişikliklerle gelen kaygı hissini azaltmamda epey yardımcı oldu. Aynı şekilde yoga da zihnim ve bedenim için oldukça şifalı. Benim için önemli olan, niyetimin ne olduğunu bilmek. Niyetim bu süreçte formda kalabilmek. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama her an hazır olduğumdan emin olmak istiyorum."

"Kendi içimize dönmek için harika bir zaman"

Takipçilerine karantina sürecinde medyayı fazla takip etmemeleri ve kendilerine zaman ayırmaları tavsiyesinde bulunan Lloyd, şunları kaydetti:

"Şu günlerde gördüğümüz haberler oldukça ürkütücü ve ağır. Bu durum gereksiz yere kaygılarımızı arttırıyor. Güncel kalın ama kendinizi doldurmayın. FaceTime veya Skype üzerinden bile olsa bu dönem, sevdiklerinize bağlanmak için güzel bir zaman. En önemlisi de bence, kendi içimize dönmek için harika bir zaman. Biraz yavaşlamak, kendimize hayatta ne istediğimizi, bizim için nelerin önemli olduğunu, daha tatmin edici, pozitif ve eğlence dolu bir hayat yaşamak için her gün neler yapabileceğimizi sormak için önemli bir dönem. Şahsi fikrim, meditasyon ve nefes egzersizlerinin çoğunluğa faydası olabileceği yönünde. Bu sayede herkesi en azından kendisi için bunu denemeye çağırabilirim. YouTube'da bir sürü güzel yoga videosu var. Yoga, hareket etmek, içinize dönmek ve iyi hissetmek için harika bir yöntem. Bu süreçte hepimiz, hayatta nelere şükran duyduğumuzu hatırlamak için kendimize zaman ayırabiliriz. Bence ruhun asıl ilacı bu."

" Türkiye'yi özledim"

Eczacıbaşı VitrA'da ilk sezonunu geçiren Carli Lloyd, Türkiye'yi ve takım arkadaşlarını özlediğini dile getirdi.

Vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunan Lloyd, "Türkiye'yi özledim. Türkiye'deki mahallemi özledim. Takım arkadaşlarımı özledim. Umarım başkalarının güvenliğini ve sağlığını korumak için çalışan herkes bizler için ne kadar önemli olduklarını biliyorlardır." şeklinde görüş belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:06 Kaynak: AA

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