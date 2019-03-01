Eczacıbaşı Vitra'nın Çeyrek Finaldeki Rakibi Imoco Volley Conegliano

Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile eşleşti.

Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile eşleşti.



2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri, Lüksemburg'da düzenlenen kura çekiminde belirlendi. B Grubu'nda 6'da 6 yapıp seri başı olarak kuraya katılan Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi İtalya'dan Imoco Volley Conegliano oldu. D Grubu'nu 11 puanla ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükselen İtalyan ekip, geçtiğimiz sezon Serie A1 Ligi'nde Igor Gorgonzola Novara ile oynadığı final serisini kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanmıştı. Yine geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi üçüncüsü olan takım, 2017'de de gümüş madalya almıştı.



Turuncu-beyazlılar, çeyrek final ilk maçını 12-14 Mart tarihlerinde İtalya'da, ikinci maçını ise 19-21 Mart tarihlerinde İstanbul'da oynayacak. - İSTANBUL

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