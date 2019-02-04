Eczacıbaşı Vitra'nın Konuğu Hameenlinna
1 saat önce
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı ağırlayacak.
Eczacıbaşı
VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Finlandiya
temsilcisi Hameenlinna'yı ağırlayacak. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı tüm müsabakalardan galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı 3 maçı da yitiren Hameenlinna ise 4. ve son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:33 Kaynak: AA
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