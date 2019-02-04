Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra'nın Konuğu Hameenlinna

Eczacıbaşı Vitra'nın Konuğu Hameenlinna

1 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı ağırlayacak.

Eczacıbaşı Vitra'nın Konuğu Hameenlinna, System.String[]
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı tüm müsabakalardan galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı 3 maçı da yitiren Hameenlinna ise 4. ve son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:33 Kaynak: AA

Finlandiya, voleybol, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gerçek Bir Başarı Hikayesi! Bulaşıkçılıktan Patronluğa Yükseldi Sakarya'da 2 Kadın Maç Çıkışında Bıçaklandı

Avlu Dizisinin Oyuncuları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu Ziyaret Etti Milan'ın Yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay Arslan'a Tebrik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:40:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra'nın Konuğu Hameenlinna
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]