Eczacıbaşı VitrA'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA'nın gruptaki son rakipleri belli oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA'nın gruptaki son rakipleri belli oldu. Finlandiya'dan LP Salo takımının turnuvadan çekilmesi ve Eczacıbaşı VitrA'nın D Grubu'ndaki son rakibinin belli olacağı Allianz MTV Stuttgart- Dinamo Moskova 2'nci tur eşleşmesinin koronavirüs önlemleri sebebiyle oynanamaması üzerine, Stuttgart ve Moskova, D Grubu'na katılan son iki takım oldu.Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda, Almanya'dan Allianz MTV Stuttgart, Rusya'dan Lokomotiv Kaliningrad Region ve Dinamo Moskova takımlarıyla karşılaşacak.



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