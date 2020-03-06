Eczacıbaşı VitrA'nın Şampiyonlar Ligi programı belli oldu - Son Dakika
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Eczacıbaşı VitrA'nın Şampiyonlar Ligi programı belli oldu

13 dakika önce

Eczacıbaşı VitrA'nın, korona virüsü sebebiyle ertelenen CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabındaki takvimi belli oldu.

Eczacıbaşı VitrA'nın Şampiyonlar Ligi programı belli oldu, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA'nın, korona virüsü sebebiyle ertelenen CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabındaki takvimi belli oldu.

Eczacıbaşı VitrA ile Savino Del Bene Scandicci arasında, 4 Mart günü İtalya'da oynanması planlanan CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final birinci maçı ve 11 Mart'ta İstanbul'da oynanması planlanan çeyrek final ikinci maçı, İtalya'da artmakta olduğu görülen korona virüsü sebebiyle tedbir amaçlı olarak ileri bir tarihe ertelenmişti.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) kararıyla iki gün art arda, tarafsız bir sahada oynanması planlanan çeyrek final turu, 18-19 Mart tarihlerinde, Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacak.

(İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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