Eczacıbaşı VitrA, antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına anlaştı - Son Dakika

Eczacıbaşı VitrA, antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına anlaştı

29.04.2021 11:39
Eczacıbaşı VitrA, antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına anlaştı, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 35 yaşındaki antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına sözleşme imzaladı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 35 yaşındaki antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Polonya'nın Chemik Police takımını çalıştıran Ferhat Akbaş, Eczacıbaşı Holding binasında kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.

Turuncu-beyazlı takımla anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulunan Akbaş, Eczacıbaşı VitrA'nın Türk voleybol tarihine damga vurmuş, tüm dünyanın örnek aldığı, Türkiye'nin en büyük voleybol kulübü olduğunu belirterek, "Yıllar sonra ülkeme dönüşümü böyle bir çatı altında yaptığım için çok mutluyum. Bu köklü kulübün kupalarla dolu tarihini, dinamik bir yapılanma ve enerji dolu bir yaklaşımla daha da parlak bir geleceğe dönüştürmek için el ele vereceğiz. Eczacıbaşı Spor Kulübünün müzesine yeni şampiyonluklar ve kupalar kazandırmak için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Akbaş, voleybol istatistik antrenörü olarak 2004'te başladığı kariyerini Galatasaray'da ve sonrasında Türk Telekom Ankara takımında sürdürdü. 2011'de Çin'in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev alan Akbaş, sırasıyla VakıfBank (2012-2015), CSM Bükreş (2017-2019) ve Chemik Police (2019-2021) takımlarında çalıştı.

Genç antrenör 2015-2016 sezonunda A Milli Voleybol Takımı'nın başında yer alırken, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Milli takım kariyerinde 2014 Avrupa Ligi, 2015 Montreux Volley Masters, 2015 Avrupa Oyunları, 2017 Asya Şampiyonası'nda altın madalya sevinci yaşayan Akbaş; 2013 Akdeniz Oyunları ile 2015 23 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gümüş ve 2016 Montreux Volley Masters'da ise bronz madalya aldı.

Akbaş, kulüp kariyerinde ise 2012 Çin Ligi, 2013 ve 2014 Türkiye Kupası, 2013 ve 2014 Türkiye Ligi, 2013 ve 2014 Türkiye Süper Kupa, 2013 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2013 Şampiyonlar Ligi, 2018 Romanya Ligi, 2018 Romanya Kupası, 2019 Polonya Süper Kupa, 2020 ve 2021 Polonya Kupası, 2020 ve 2021 Polonya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Eczacıbaşı VitrA, antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına anlaştı
Eczacıbaşı VitrA, antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına anlaştı
Eczacıbaşı VitrA, antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına anlaştı

Ferhat Akbaş, voleybol, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına anlaştı - Son Dakika Spor


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