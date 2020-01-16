Eczacıbaşı VitrA oyuncularından Avustralya'daki yangınlar için farkındalık hareketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eczacıbaşı VitrA oyuncularından Avustralya'daki yangınlar için farkındalık hareketi - Son Dakika

Eczacıbaşı VitrA oyuncularından Avustralya'daki yangınlar için farkındalık hareketi

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Carli Lloyd ve Natalia Pereira, Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla ilgili farkındalık hareketi başlattı.

Eczacıbaşı VitrA oyuncularından Avustralya'daki yangınlar için farkındalık hareketi, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Carli Lloyd ve Natalia Pereira, Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla ilgili farkındalık hareketi başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre pasör Carli Lloyd, Instagram hesabından yayımladığı videoyla başlattığı hareketle, ocak ayı boyunca alacağı her blok sayısı için 25 dolar bağışta bulunacağını belirtti.

Lloyd, takım arkadaşları Natalia Pereira ve Tijana Boskovic'in yanı sıra ABD'li smaçör Kelsey Robinson'ı da bu harekete katılmaya davet etti.

Natalia Pereira da Instagram hesabında paylaştığı videoyla ocak ayında alacağı her servis sayısı için 50 dolar bağışlayacağını açıkladı ve milli smaçör Hande Baladın ile Brezilya'da birlikte oynadığı Carol Gattaz ve Gabriela Guimaraes'e davet gönderdi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Avustralya, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı
Eski sevgilisi, Sharapova konuşurken röportajı bastı Uzman isimden korkutan uyarı: Avustralya'daki yangınlar hava sıcaklığını düşürebilir Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu

Son Dakika Haberleri
22:19 Doğum Yapacak Kadının Kocası Tarafından Burnu Kırılan Doktor Kırık Burunla Doğumu Gerçekleştirdi - Son Dakika
22:19 İBB Faytonlar Hakkında Kararını Verdi - Son Dakika
22:18 Karaman'da iki katlı ev yandı - Son Dakika
22:17 Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2) - Son Dakika
22:14 Eskişehir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
21:54 Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 22:18:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eczacıbaşı VitrA oyuncularından Avustralya'daki yangınlar için farkındalık hareketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]