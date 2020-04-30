Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Ergül Eroğlu, evde geçen süreci anlattı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Ergül Eroğlu, evde geçen süreci anlattı Açıklaması - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Ergül Eroğlu, evde geçen süreci anlattı Açıklaması

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın deneyimli oyuncusu Ergül Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin, insanın kendini keşfetmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Ergül Eroğlu, evde geçen süreci anlattı Açıklaması, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın deneyimli oyuncusu Ergül Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin, insanın kendini keşfetmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA'nın yazı dizisi etkinliğinin konuğu Ergül Eroğlu, evde kaldığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Evde geçen süreçte sağlıklı kalmanın önemli olduğunu vurgulayan Ergül Eroğlu, "Sağlığımız için evde hareketsiz kalmayalım. Bu dönem kendimizi keşfetmek için güzel bir fırsat. Yetenekli olabileceğimiz ne varsa deneme yanılma yoluyla keşfedebiliriz. Ayrıca beslenmemize de dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmak önemli, onu hep yüksek tutacak besinleri tercih edelim." ifadelerini kullandı.

Yeni hobiler edindiğini aktaran deneyimli oyuncu, "Yeni hobilerim dikiş nakış oldu, gerçekten zormuş. Eskiden annelerimiz, teyzelerimiz yapardı. Bununla uğraşan büyüklerimize bir kez daha saygı duydum. Keyifli bir aktivite, herkese tavsiye ederim." değerlendirmesini yaptı.

Evde vakit geçirmeyi özlediğini anlatan Ergül, "Sabah uyanır uyanmaz köpeklerimle eğlenceli bir vaktimiz oluyor. Ardından evde antrenmanımı yapmaya koyuluyorum. Sabah sporum bitince yemek yapıyorum. Bazen kitap okuyorum. Bir de dikiş nakış işlerine merak sardım. Mesela bütün kıyafetlere boncuk işlemeye başladım. Dizi izliyorum bol bol. Evde böyle vakit geçirmek bana çok keyif veren bir şey, özlemişim diyebilirim." şeklinde görüş belirtti.

Kendini hazır tutmak istediğini ve çalışmalarını bu şekilde yaptığını belirten, Ergül şunları kaydetti:

"Birçok egzersiz programım var elimde, hepsini uyguluyorum. Her gün farklı hareketlerle formda kalmaya devam. Sezon içerisindeki antrenman temposundan sonra evdeki egzersizler kıyaslanamaz tabii. Mümkün olduğunca o tempoya tekrar girdiğimizde zorluk çekmemek için çalışmaları yaparken kendi sınırlarımı zorlamaya çalışıyorum. Her an maç oynayabilecek durumda olmak istiyorum. Böyle düşündükçe evdeki antrenman süreci de benim için daha yoğun ve keyifli bir hal aldı."

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:32 Kaynak: AA

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