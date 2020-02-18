Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık

16 dakika önce

Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın'ın, yapılan kontrolleri sonucunda sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Hande Baladın, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ronaldo, sevgilisine aylık 105 bin dolar harçlık veriyor
Bundesliga kulüplerinden 2018-2019'da 4 milyar euroluk rekor gelir Beşiktaş'tan flaş çağrı: Göztepe maçının hakemlerinin Etik Kurulu'na sevk edilmesini istiyoruz Mustafa Cengiz: Seri'nin pozisyonunda top dizine çarpıyor

Son Dakika Haberleri
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 22:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]