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Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık
16 dakika önce
Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın'ın, yapılan kontrolleri sonucunda sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
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