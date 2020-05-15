Eczacıbaşı VitrA, pasör Carli Lloyd ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, pasör Carli Lloyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, pasör Carli Lloyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "ABD Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan Carli Lloyd'la yollarımızı ayırdık. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Sezon başında Eczacıbaşı VitrA'ya transfer olan Lloyd, turuncu- beyazlı formayla 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği yaşadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir

Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı

Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur

Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı

Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi

UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar

Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı

Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor

FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti

"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı

Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti

Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı

İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi