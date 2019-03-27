Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Play-off Maçlarına Başlıyor

Eczacıbaşı Vitra, Play-off Maçlarına Başlıyor

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final etabında, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, ilk maçında deplasmana gidiyor.

Eczacıbaşı Vitra, Play-off Maçlarına Başlıyor, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final etabında, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, ilk maçında deplasmana gidiyor.

İzmir'de düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluğunu ilan eden Eczacıbaşı VitrA, play-off maçları için hız kesmeden antrenmanlarını sürdürdü. Kameroğlu Beylikdüzü V.İ. - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması yarın saat 18.00'de, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanacak. Üç maç üzerinden oynanacak olan etapta iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek.

Final maçında iyi bir oyun çıkaran ve Kupa Voley şampiyonu oldukları için mutlu olduğunu söyleyen genç oyuncu Merve Atlıer, "Şimdi önümüze bakıp bir kupa daha almak için mücadele edeceğiz. İlk etapta Beylikdüzü ile maça çıkacağız. İyi bir şekilde hazırlanıp, bu uzun sürece güzel bir galibiyetle başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Vestel, Beylikdüzü, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Quaresma Beşiktaş'a Veda Ediyor, Yeni Rotası Porto Fenerbahçe'nin Rakibi Olipia Milano McGregor'ın Emeklilik Kararında Elif Aksu Detayı ve Taciz Skandalı Fatih Terim, 3 Yıldızı Bedava Getirmek İçin Çalışacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:54:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Play-off Maçlarına Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]