Eczacıbaşı VitrA - PTT: 3-0

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Ebru Ayata, Metin Korkut

ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Newcombe, Beyza, Gamze, Simge (L), Lloyd, Melis, Saliha.

SETLER: 3-0 (25-19, 27-25, 25-10)

SÜRE: 81 dakika (26, 34, 21)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 19'uncu hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA evinde Ankara ekibi PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Mücadeleye file üzerindeki etkili oyunuyla 5-0'lık hızlı bir giriş yapan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-19 kazanırken, genç orta oyuncu Yasemin Güveli'nin hücum ve ser visteki katkısı dikkat çekti.

İkinci setin ortalarında geri düşse de, Tijana Boskovic ve Natalia Pereira'nın beşer sayılık katkısıyla farkı kapatan turuncu beyazlılar, seti 27-25 kazanarak evinde 2-0 öne geçti.

Son sette oyuna sonradan giren Carli Lloyd ve Saliha Şahin'le dengeli takım oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, farkı açtı. Boskovic'in art arda 4 smaç servis sayısı elde ettiği final setini 25-10 kazanan turuncu beyazlılar, böylelikle ikinci devreye 3-0'lık bir galibiyetle kayıpsız devam etti.

Günün en skorer isimleri Tijana Boskovic (17), Natalia Pereira (12) ve Yasemin Güveli (11) oldu. Turuncu beyazlılar toplamda 12 blok sayısı elde ederken, orta oyuncular Yasemin Güveli ve Beyza Arıcı 3'er, pasör Carli Lloyd ise 4 blok sayısıyla önemli katkı sağladı.

- İstanbul