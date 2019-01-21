Eczacıbaşı Vitra, Rusya Deplasmanında
1 saat önce
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.
Eczacıbaşı
VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında yarın Rusya
temsilcisi Dinamo Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.
Kazan kentindeki Saint Petersburg
Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakemler Andrea Puecher (İtalya
) ve Peter Szabo (Macaristan
) yönetecek.
Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk mücadelesinde konuk ettiği Rusya ekibi Uralochka-NTMK'yı ve ikinci maçında ise deplasmanda Finlandiya
temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 yendi.
Türk temsilcisi, elde ettiği 2 galibiyetle lider durumda bulunurken, 1'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Rusya temsilcisi 2. sırada yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:58 Kaynak: AA
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