Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Rusya Deplasmanında

Eczacıbaşı Vitra, Rusya Deplasmanında

2 saat önce

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK'ye konuk olacak.

Eczacıbaşı Vitra, Rusya Deplasmanında, System.String[]
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK'ye konuk olacak.

Ekaterinburg kentindeki DIVS Uralochka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 4 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, ilk sırada yer alıyor. İki kez mağlup olan Uralochka-NTMK ise ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:56 Kaynak: AA

voleybol, Rusya Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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