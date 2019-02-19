Eczacıbaşı Vitra, Rusya Deplasmanında
2 saat önce
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK'ye konuk olacak.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı
VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında Rusya
temsilcisi Uralochka-NTMK'ye konuk olacak.
Ekaterinburg kentindeki DIVS Uralochka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 4 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, ilk sırada yer alıyor. İki kez mağlup olan Uralochka-NTMK ise ikinci sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul
'da oynanan ilk mücadeleyi Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:56 Kaynak: AA
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