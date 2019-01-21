Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Rusya'ya Gitti

Eczacıbaşı Vitra, Rusya'ya Gitti

1 saat önce

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Rus ekip Dinamo Kazan'a konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Rusya'ya gitti.

Eczacıbaşı Vitra, Rusya'ya Gitti, System.String[]
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Rus ekip Dinamo Kazan'a konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Rusya'ya gitti.

Grupta set vermeden aldığı iki galibiyetle liderliğini sürdüren Eczacıbaşı VitrA, karşılaşma öncesi hazırlıklarına Kazan şehrinde devam edecek. Maç öncesi görüşlerini paylaşan takımın genç yıldızı Tijana Boskovic, "Salı günü mücadele gücü yüksek bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Rus takımlarına karşı oynamak kolay değil. Sadece Dinamo Kazan maçına değil, diğer maçlarımıza da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım, yenilmezlik serimizi devam ettiririz" diye konuştu.

Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması yarın saat 19: 00'da, Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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