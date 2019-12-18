Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar ligi grup maçındaki liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar ligi grup maçındaki liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar ligi grup maçındaki liderliğini sürdürdü

6 saat önce

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, Polonya ekibi Budowlani Lodz'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü.

Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar ligi grup maçındaki liderliğini sürdürdü, System.String[]

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, Polonya ekibi Budowlani Lodz'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü.

Salon: Lodz Sport Arena

Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves, Vladimir Oleynik

Budowlani Lodz: Lewandowska, Nowicka, Leys, Smieszek, Baczynska, Twardowska, Stenzel (L), Maciagowski, Baldyga, Pencova.

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Lloyd, Beyza, Kim, Boskovic, Gibbemeyer, Simge (L), Hande, Yasemin.

Setler: 0-3 (17-25, 16-25, 22-25)

Süre: 77 dakika (25, 24, 28)

(İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
04:52 ABD Temsilciler Meclisindeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava... - Son Dakika
04:42 Gazze'den İsrail'e roket atıldı - Son Dakika
04:36 Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi: "Katar ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerde 3 nokta... - Son Dakika
04:34 ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye... - Son Dakika
04:33 Bafra'da çıkan yangında 25 bin balya saman kül oldu - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 05:02:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar ligi grup maçındaki liderliğini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]