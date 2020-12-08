Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

2021 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ilk maçına çıkan Eczacıbaşı VitrA, Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 yendi. Turuncu-beyazlılar, turnuvanın ikinci gününde yarın saat saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad Region ile karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Agnieszka Michlic, Ksenija Jurkovic
Allianz MTV Stuttgart: Segura Palleres Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Kastner, Koskelo (L), Grozer, Grosse-Scharmann, Papafotiou.
Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic, Melis, Saliha, Yasemin, Fatma.
Setler: 2-3 (25-22, 25-21, 17-25, 21-25, 9-15)
Süre: 124 dakika (27, 29, 26, 27, 15)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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