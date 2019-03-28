Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Serideki İlk Maçı Aldı

Eczacıbaşı Vitra, Serideki İlk Maçı Aldı

56 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Vitra, Serideki İlk Maçı Aldı, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final birinci karşılaşmasında deplasmanda oynadığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 26-24, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yendi. Çeyrek final ikinci maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Toplamda iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek.

Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu.

Kameroğlu Beylikdüzü V.İ.: Sabriye, Hunter, Lee, Ergül, Drews, Ceyda, Melisa (L), Buse, Bahar.

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gamze, Gözde, Merve, Güldeniz.

Setler: 0-3 (24-26, 15-25, 14-25)

Süre: 77 dakika (30, 23, 24) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:18 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Gündeminde Yer Alan Giroud, Lyon ile Görüşmelere Başladı! Fevzi Layiç, Fatih Öztürk'ün Galatasaray ile Prensip Anlaşmasına Vardığını Açıkladı Fransa Futbol Federasyonundan Skandal Türk Bayrağı Hatası! Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 22:14:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Serideki İlk Maçı Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]