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Eczacıbaşı VitrA, set vermedi

7 saat önce

2019-2020 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. haftasında Ezcacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-13, 25-14, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Eczacıbaşı VitrA, set vermedi, System.String[]

2019-2020 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. haftasında Ezcacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-13, 25-14, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Carli, Simge (L), Buse, Ergül

Aydın BŞB: Ecem, Selin, Ezgi, Plak, Sobolska, Meryem, Bihter (L), Balkestein, Semra, Duygu, Erçe, Hande

Setler: 25-13, 25-14, 25-17

Süre: 75 dakika (24, 25, 26)

(İHA)

Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Topluluğu, Vestel, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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