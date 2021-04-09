Eczacıbaşı VitrA, THY ile karşılaşacak

Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyet alan takım ligi üçüncü sırada tamamlayacak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Günü çift idmanla tamamlayacak olan turuncu-beyazlılar, THY ile oynanacak serinin ilk maçında deplasmana gidecek. 11 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele, saat 17.30'da başlayacak.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off etabı hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Play-off 3.lük/4.lük etabında Türk Hava Yolları ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, antrenmanlarını sürdürüyor.

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