Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra Tur Peşinde

Eczacıbaşı Vitra Tur Peşinde

1 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Imoco Volley'i konuk edecek.

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Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Imoco Volley'i konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

İtalya'daki ilk maçı set vermeden 3-0 kazanan turuncu-beyazlı ekip, her türlü galibiyette tur atlayacak. Eczacıbaşı VitrA, rakibi karşısında iki set alırsa yine adını yarı finale yazdıracak. Imoco Volley'in 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise tur atlayacak takım, altın set sonucunda belli olacak.

Karşılaşmayla ilgili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Büşra Kılıçlı, rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, "Deplasmandaki maçın zor geçeceğini biliyorduk. 3-0 kazanmış olmamız ikinci maç için bize büyük bir avantaj sağladı. İkinci maç da ilk maç kadar büyük önem taşıyor. İki set bize yetse bile maçı almak için çalışıyor ve odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:21 Kaynak: AA

İtalya, voleybol, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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