Eczacıbaşı VitrA, üç oyuncusuna veda etti

2020-2021 sezonunun bitiminin ardından Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Melis Durul, Chiaka Ogbogu ve Sladjana Mirkovic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Yeni sezon öncesi kadromuzdaki değişiklikleri yapmaya başladık. Melis, Chiaka ve Sladjana'ya takımımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Pasör çaprazı Melis 2019-2020, orta oyuncu Ogbogu ve pasör Mirkovic ise 2020-2021 sezonunda turuncu-beyazlı takıma dahil olmuştu. - İSTANBUL