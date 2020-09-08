Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank mücadelesine hazır - Son Dakika

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

Sezona Kupa Voley grup müsabakaları başlayan ve yenilgisiz yoluna devam eden Eczacıbaşı VitrA, eski adı Süper Kupa olarak da geçen AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile karşılaşacak.

Sezonun ilk finalini 9 Eylül'de oynayacaklarını söyleyen Eczacıbaşı'nın tecrübeli antrenörü Marco Motta, "Son iki sezonda VakıfBank'la yaptığımız Süper Kupa maçlarını biz kazandık. Kadromuzda yaptığımız önemli değişikliklere rağmen oyun dinamiğimizde takım olarak bir gelişim gösterdik. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalara dayanarak şunu söyleyebilirim; oyunumuzun performansını yükseltmek için çalışan genç, yetenekli ve dinamik oyuncuların oluşturduğu, gelişime açık bir takıma sahibiz" diye konuştu.

Antrenmanlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen turuncu-beyazlıların kaptanı Simge Aköz ise, "Sezona çok güzel bir başlangıç yaptık. Şampiyonlar Kupası'nı da kazanarak lig öncesi motivasyonumuzu yüksek tutmak istiyoruz. Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank maçları her zaman heyecanlı ve rekabet seviyesi yüksek karşılaşmalar olmuştur. Yine iyi bir ekibe karşı sahaya çıkacağız. Biz de dinamik ve güçlü bir takımız. Voleybolseverlere seyir zevki yüksek bir oyun izleteceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce kupayı dört kez kazanarak rekoru elinde bulunduran Eczacıbaşı VitrA, tekrardan kupayı alması halinde üç sene üst üste şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası yarın saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Müsabaka korona virüs önlemleri kapsamında seyircilere kapalı olacak.

(İHA)