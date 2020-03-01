Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in Avrupa maçlarına "koronavirüs" engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in Avrupa maçlarına 'koronavirüs' engeli - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in Avrupa maçlarına "koronavirüs" engeli

6 saat önce

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı VitrA mücadeleleri koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in Avrupa maçlarına

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı VitrA mücadeleleri koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe Opet ve  Eczacıbaşı VitrA'nın hafta içinde oynayacakları çeyrek final müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. CEV'den yapılan açıklama ile öncelikli kaygının tüm sporcuların, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ve refahı olduğu belirtilirken, en son gelişmeler göz önüne alınarak Avrupa Kupası maçlarının ertelenmesine karar verildiği bildirildi.Bununla birlikte CEV Voleybol Kupası'ndaki Leo Shoes Modena - GFC Ajaccio mücadelesi de ileri bir tarihte oynanacak.


OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Eczacıbaşı Topluluğu, Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:43 Kaynak: DHA
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