Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor...
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor... - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor...

7 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor..., System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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