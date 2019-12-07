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Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor...
7 saat önce
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:28 Kaynak: AA
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
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