Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA, voleybolseverlerle buluştu
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, voleybolseverlerle buluştu

Eczacıbaşı VitrA, voleybolseverlerle buluştu

23 dakika önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, "Voleybol Kanyon'da" etkinliği kapsamında sporseverlerle bir araya geldi.

Eczacıbaşı VitrA, voleybolseverlerle buluştu, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, "Voleybol Kanyon'da" etkinliği kapsamında sporseverlerle bir araya geldi.

Kanyon Alışveriş Merkezi'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinliğe Eczacıbaşı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, turuncu-beyazlı takımın menajeri Nalan Ural, başantrenör Marco Aurelio Motta ve yardımcıları ile oyuncular katıldı.

Etkinlikte voleybolseverler, turuncu-beyazlı teknik ekip ve oyuncularla tanışma imkanı buldu. Oyuncular, fotoğraf çektirdiği sporseverlere bol bol imza dağıttı.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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