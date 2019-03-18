Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Yarı Final İçin Sahaya Çıkıyor

Eczacıbaşı Vitra, Yarı Final İçin Sahaya Çıkıyor

1 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Imoco Volley Conegliano'yu konuk edecek.

Eczacıbaşı Vitra, Yarı Final İçin Sahaya Çıkıyor, System.String[]


Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Imoco Volley Conegliano'yu konuk edecek.

İtalya'daki ilk maçı set vermeden kazanan turuncu beyazlılar, İstanbul'da iki set almaları halinde yarı finale yükselecek. Imoco Volley'in 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise, "Altın Set" sonucunda üst tura çıkan takım belirlenecek.

İlk maçta rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen başarılı orta oyuncu Büşra Kılıçlı, "Deplasmandaki maçın zor geçeceğini biliyorduk. 3-0 kazanmış olmamız ikinci maç için bize büyük bir avantaj sağladı. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun ortaya koyarak rakibimizin hata yapmasını sağladık. İkinci maç da ilk maç kadar büyük önem taşıyor. İki set bize yetse bile, maçı almak için çalışıyor ve odaklanıyoruz" dedi.

Daha önce Türkiye'de de oynamış olan, Imoco Volley'in Amerikalı oyuncusu Kimberly Hill ise, "İstanbul'da oynayacağımız maç zorlu bir mücadeleye sahne olacak. İlk maçta en iyi oyunumuzu oynamadık. Bu yüzden, ikinci maçın daha farklı geçeceğini düşünüyorum ve takımıma güveniyorum" diye konuştu.

Eczacıbaşı VitrA - Imoco Volley Conegliano karşılaşması yarın saat 17: 00'de, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadele, Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

voleybol, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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