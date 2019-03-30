Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Yarı Finalde

Eczacıbaşı Vitra, Yarı Finalde

13 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı final etabına yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Eczacıbaşı Vitra, Yarı Finalde, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı final etabına yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gözde, Gamze, Merve, Kim

Kameroğlu Beylikdüzü V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), Buse, Ayşegül, Simay

Setler: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23

Süre: 103 dakika (23, 25, 25, 30) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:17 Kaynak: İHA

Vestel, Beylikdüzü, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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