Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Yarı Finalde

Eczacıbaşı Vitra, Yarı Finalde

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı final etabına yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Eczacıbaşı Vitra, Yarı Finalde, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı final etabına yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Salon: TVF Burhan Felek Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gözde, Gamze, Merve, Kim Kameroğlu Beylikdüzü V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), Buse, Ayşegül, Simay Setler: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23 Süre: 103 dakika (23, 25, 25, 30)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

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