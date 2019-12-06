Eczacıbaşı VitrA, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda Guangdong Evergrande'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Guangdong Evergrande'yi 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, grubu ikinci tamamlayarak yarı finale yükseldi. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede, takımca dengeli bir oyun sergileyen turuncu beyazlılar, Tijana Boskovic'in tekli bloğuyla seti 25-21 önde tamamladı.



İkinci sette kontrolü kaybetmeyen Eczacıbaşı VitrA ekibi, orta oyuncular Lauren Gibbemeyer ve Yasemin Güveli'nin etkili oyunlarıyla seti 25-9 noktaladı.



Milli libero Simge Aköz'ün defanslarıyla son sette de dengeyi koruyan Eczacıbaşı, seti 25-15 ve maçı 3-0 kazandı. Turuncu beyazlılar, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.



25 sayıyla günün en skorer ismi olan Tijana Boskovic, aynı zamanda FIVB tarafından "Maçın En Değerli Oyuncusu" seçildi. Gibbemeyer 4 blok sayısı elde ederken, turuncu beyazlılar elde ettikleri 12 blok sayısıyla dikkat çekti.



Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde Igor Gorgonzola Novara ile 7 Aralık Cumartesi günü TSİ 15.00'de karşılaşacak.



Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi



Hakemler: Maamer El Keboub, Sumie Myoi



Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin, Simge (L), Hande, Gamze.



Guangdong Evergrande: Rabadzhieva, Yang, Du, Li, Zheng, Mei, Lin (L), Xu, Kosheleva.



Setler: 3-0 (25-21, 25-9, 25-15)



Süre: 75 dakika (26, 22, 27) - İSTANBUL