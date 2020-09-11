Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu kadrosunu tanıttı.
Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon kadrosunu "Gençler Sunuyor" konseptli videosu ile duyurdu. Eczacıbaşı VitrA'nın 2020-2021 sezonu kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
"Melisa Memiş, Simge Aköz, Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Merve Atlıer, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Jordan Thompson, Chiaka Ogbogu, Elif Şahin, Saliha Şahin, Sladjana Mirkovic, Melis Durul, Fatma Yıldırım." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 23:57 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon kadrosunu tanıttı - Son Dakika Spor