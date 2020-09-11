Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon kadrosunu tanıttı

Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon kadrosunu "Gençler Sunuyor" konseptli videosu ile duyurdu. Eczacıbaşı VitrA'nın 2020-2021 sezonu kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

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