Eczacıbaşı VitrA, yeni sezona hazır -1

- Eczacıbaşı VitrA, yeni sezona hazır

İSTANBUL - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu öncesi tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla buluştu.

Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon öncesi düzenlenen lansman ile basına tanıtıldı. Eczacıbaşı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile yönetim kurulu üyeleri, A Takım oyuncuları ve teknik kadronun katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, yeni oyuncular ve sezon hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunuldu. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Faruk Eczacıbaşı, "Büyük iddialarımız var yine. Bunu tutturmak için elimizden geleni yapacağız. Önemli olan yine Türkiye'de kadın voleybolunun kazanması. Çok güzel maçlar izleteceğiz. İlk maçımız 9 Ekim'de Vakıfbank ile oynayacağımız Süper Kupa maçı. Ondan sonra 3-8 Aralık'ta da en büyük beklentilerimizden biri olan Çin'de düzenlenecek olan Dünya Kulüpler Kupası" dedi.

Motta: "Her kulvarda başarı istiyoruz"

Bu sezon 5 kulvarda da başarı istediklerini belirten Başantrenör Marco Motta, "Bir sezonu daha açmak için buradayız. 2004-2007'den sonra üçüncü sezonumu geçireceğim burada. Takımda yeni oyuncularımız var. Hepsine merhaba diyorum. Kulübe kiralık oynadıktan sonra geri dönen oyuncularımız da var. Geçtiğimiz sezon gibi önümüzde 5 kulvarda oynayacağımız bir sezon var. Süper Kupa ile sezonu açacağız. Aynı zamanda Dünya Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Türkiye lLgi ve Türkiye Kupası'nda oynayacağız. Ülkemizde 3, uluslararası da 2 kulvarda mücadele edeceğiz. Yine iyi bir takımımız var Güçlü rakiplerimiz var ama savaşacağız ve hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Son 2 sezondur iyi mücadele ettik. Savaştık, belki son maçta kaybettik ama bu sezon da şampiyon olmak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ural: "En üst arenalarda yarışmak istiyoruz"

Gençleşen ve aynı zamanda tecrübe de kazanan bir takım kurduklarını belirten takım menajeri Nalan Ural ise, "Marco ile üçüncü senemiz. Yeni bir teknik kadromuz var. Yeni transferlerimiz var. Kulüp politikamız gereği bu sene takımımızın biraz daha gençleştiğini belirtmek istiyorum. Kiralık olarak gönderdiğimiz oyuncularımızı geri aldık. Hande'yi geçen sene Galatasaray'a kiraladık. Saliha ve Yasemin de altyapı oyuncularımızdı ve tecrübeler kazanıp geri döndüler. Altyapımızdan yetişmiş 6 oyuncumuz var takımda. Yabancı oyuncularımız da ülkelerinin önemli isimleri. Kim'i bu sene takım kaptanımız yaptık. Takımda çok iyi bir köprü olacağına inanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımımızı ve kupayı kazana Boskovic'i de kutluyoruz. Altyapımızda yeni bir yapılandırma yaptık. Geçen sene tüm kategorilerde takımlarımız final oynadı. İnşallah bu sezon da şampiyonluklar getirebiliriz. Dünya voleybolunun en üst arenalarında yarışmak istiyoruz. Kadın voleybolunun kazandığı ivmeyi de bizim takımımız devam ettirecek" ifadelerini kullandı.

Kim: "5 kupayı da alacağız"

Konuşmasını Tükçe yapan takım kaptanlarından Kim, "Yeni sezon başlayacağımız için mutluyuz. Enerjik, sempatik yeni oyuncular var. İnşallah bu sezon 5 kupayı da alacağız" derken, Simge Aköz de, "Bu sene 5 hedef kupamız var. Bunları kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız" yorumunu yaptı.