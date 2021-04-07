Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 2

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 ile geçerek finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 ile geçerek finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. Yarı final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA birinci sete 3-0'lık seriyle başladı ve set boyunca rakibinin öne geçmesine izin vermeden 25-17 kazandı. Birinci sette kaptan Boskovic 7 sayı alırken, Amerikalı orta oyuncu Ogbogu 5 sayı ile katkı sağladı. İkinci sete daha iyi başlayan Fenerbahçe teknik molaya 12-10 önde girdi ve seti 25-19 aldı. Üçüncü sette kontrolü tekrardan ele alan turuncu-beyazlılar, Chiaka Ogbogu'nun üst üste yaptığı bloklarla farkı açtı ve seti 25-21 önde bitirdi. Ogbogu bu sette toplam 4 blok sayısı elde etti. Fenerbahçe Opet, dördüncü seti 25-19 alarak dengeyi sağladı ve maçı tie-break setine taşıdı. Sarı-lacivertliler son seti de 15-12 kazanarak maçı sonlandırdı. Salon: Burhan Felek Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim Fenerbahçe Opet: Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Robinson, Eda, Melis (L), Cansu, Busa, Bahar Eczacıbaşı VitrA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Simge (L), Fatma, Elif, Thompson, Yasemin Setler: 3-2 (17-25, 25-19, 21-25, 25-19, 15-12) Süre: 126 dakika (24,27,29,27,19) (İHA)

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