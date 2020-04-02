Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcu Beyza Arıcı,

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Beyza Arıcı, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle voleybolsuz geçen dönemi eğlenceli hale getirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyası dahilinde evde geçirdiği zamanı anlattı.

Eczacıbaşı Spor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sporcuların evde kaldığı süreçlerin yazı dizisi şeklinde aktarılacağı etkinliğin ikinci konuğu Beyza Arıcı oldu.

Koronavirüs salgınından önce vaktini çoğunlukla dışarıda geçirdiğini belirten Beyza Arıcı, "Antrenman ve maç temposundan sonra sürekli evde olmak ve antrenmansız kalmak hiç alışık olmadığımız bir durum. Mental açıdan kolay bir süreç değil fakat evdeki günlerimi fiziksel ve zihinsel olarak verimli ve keyifli geçirmeye çalışıyorum. Günlük rutin olarak kondisyonerimizin verdiği programı uyguluyorum. Ayrıca omzuma bu dönemde özellikle dikkat etmem gerekiyor. Bu nedenle omuz egzersizlerime daha çok ağırlık veriyorum. Bu dönemi, kendi fiziğime ve sakatlıklarıma yoğunlaşarak avantaj haline getirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Evde film izleyip, kitap okuduğunu aktaran Beyza Arıcı, şunları kaydetti:

"Eğer ertelenmezse haziran ayında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na sınavına gireceğim. Bu nedenle aynı lise günlerimdeki gibi ders çalışıp, test çözüyorum. Çoğu akşam ailemle beraber oyun oynuyoruz. Açıkçası evde çok sıkılmıyorum, zaten çoğu zaman vaktin nasıl geçtiğini de anlamıyorum. Beni en çok zorlayan şey dışarı çıkamamak, sosyal ve iş hayatıma devam edememek oldu. Ancak sağlık ve insan hayatı her şeyden önce gelir. Bence bu süreçte hayatımızda nelerin önemli olduğunu, dünyamızın güzel yönlerini daha iyi fark ettik. Sadece bireysel ve 'ben' odaklı düşünmekten uzaklaştık."

Beyza Arıcı, bu dönemde herkesin evde kalması gerektiğini belirterek, "Evde vakit geçirmenin keyifli yönlerini bulabilir ve yeni hobiler başlatabiliriz. Spor yapmaktan vazgeçmeyelim ve hareketsiz kalmayalım. Sabırla ve iyi enerjiyle bu günlerin yakında geçeceğine inanalım." değerlendirmesinde bulundu.