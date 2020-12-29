Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Direktörü Şimşir, "2020 Türkiye SKA Öncüsü" seçildi - Son Dakika

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Direktörü Şimşir, "2020 Türkiye SKA Öncüsü" seçildi

29.12.2020 12:59
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Direktörü Şimşir,

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir, VitrA İnovasyon Merkezi'nde kamusal alanlar için geliştirilen hijyenik tuvalet projesi ile "2020 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Öncüsü" seçildi.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir, VitrA İnovasyon Merkezi'nde kamusal alanlar için geliştirilen hijyenik tuvalet projesi ile "2020 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Öncüsü" seçildi.

Eczacıbaşı açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler (UN) Global Compact üyesi şirketlerden hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamalarla küresel sorunların çözümüne katkı sunan çalışanların başvuruları jüri tarafından değerlendirildi.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir, kamusal alanlarda bulaş riskini azaltmak için geliştirilen hijyenik tuvalet projesi ile "2020 Türkiye SKA Öncüsü" seçildi.

UN Global Compact, dünya genelinde her yıl Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak için dönüşümü harekete geçiren SKA Öncülerini (SDG Pioneers) belirliyor.

Global Compact Türkiye de bu yıl üye şirketler bünyesinde SKA'lara katkı sunan projelere öncülük eden her kademeden çalışan arasından "Türkiye SKA Öncüsü"nü seçti. 2020 Türkiye SKA Öncüsü Boğaç Şimşir, küresel elemelere doğrudan katılım hakkı kazandı.

Tüm küresel başvurular arasından belirlenecek "2020 SKA Öncüleri", 2021'in haziran ayında UN Global Compact Liderler Zirvesi'nde açıklanacak.

"Akıllı banyo teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaç Şimşir, UN Global Compact gibi değerli bir kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifine katkı sunmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, salgınla birlikte toplumun hijyenle ilgili kaygısının en üst seviyeye çıktığını kaydetti.

Şimşir, "Çoğumuz, pandemi tam anlamıyla bittikten sonra bu dönemde kazandığımız pek çok hijyen alışkanlığını terk ederek eski alışkanlıklarımıza geri döneceğiz. Bu yüzden önemli olan kişilerde kalıcı davranış değişiklikleri yaratmak. Bunu da yaşam alışkanlıklarını herkesin faydasına dönüştüren yeni ve kalıcı çözümlerle sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

VitrA İnovasyon Merkezi'nde odağına insan sağlığı ve hijyeni alan birçok proje üstünde çalıştıklarını aktaran Şimşir, şunları kaydetti:

"Kamusal alanlarda bulaş riski her zaman çok yüksek. Bugün Kovid-19, ileride başka olası virüslerle ilgili dikkatli olunması gereken alanların başında ortak kullanılan banyo ve tuvaletler geliyor. Şu anda özellikle kamusal alanlarda bulaş riskini azaltmaya yönelik, hiçbir yere dokunmadan tuvaleti kullanıp çıkabileceğimiz akıllı banyo teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüyoruz ve çok yakında teknolojisi bize ait bu ürünler sahada olacak."

Birleşmiş Milletler, Türkiye, SDG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Direktörü Şimşir, '2020 Türkiye SKA Öncüsü' seçildi - Son Dakika


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