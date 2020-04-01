Eczacıdan koronavirüse karşı naylonlu önlem - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse karşı müşteriler ile çalışanlar arasına şeffaf naylon çekerek önlem aldı.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde görülen yeni tip koronavirüse karşı önlemler her geçen gün artarak devam ediyor. İlgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra, esnaf ve vatandaşlar da sıkı tedbirler uyguluyor. Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'nde hizmet veren eczacı Talat Eser, çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasına şeffaf naylon çekerek salgının bulaşma riskine karşı önlem aldı. Eczane içine virüse karşı alınan tedbirler ile ilgili uyarı yazıları da asan Eser, müşteri ile şeffaf naylon perdenin arkasından iletişim kuruyor, açılan küçük bölümden ilaçları veriyor.