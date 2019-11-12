Son Dakika Haberleri: Eczacıdan nefes borusuna şeker kaçan çocuğa hayati müdahale
Son Dakika Genel Eczacıdan nefes borusuna şeker kaçan çocuğa hayati müdahale - Son Dakika

Eczacıdan nefes borusuna şeker kaçan çocuğa hayati müdahale

6 saat önce

Eczacıdan nefes borusuna şeker kaçan çocuğa hayati müdahale O anlar güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını eczacı kurtardı.

Eczacıdan nefes borusuna şeker kaçan çocuğa hayati müdahale

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını eczacı kurtardı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, dün saat 15.44 sıralarında Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte eczaneye gelen anne, bebek arabasında duran çocuğuna şeker verdi. Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa hemen müdahale etti.

Eczacı İlhan Durgut, çocuğu hemen kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı. Bu sırada müdahaleye cevap veren bebeğin nefes borusundaki şeker çıkarıldı.Yaşan panik dolu dakikalar ise eczanenin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı.

Eczacıdan nefes borusuna şeker kaçan çocuğa hayati müdahale

Sakarya, Akyazı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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