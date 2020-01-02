Eczacılar, görme engelliler için bin ilacın prospektüsüne ses verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eczacılar, görme engelliler için bin ilacın prospektüsüne ses verecek - Son Dakika

Eczacılar, görme engelliler için bin ilacın prospektüsüne ses verecek

6 saat önce

İstanbul Eczacı Odası tarafından başlatılan proje kapsamında, Türkiye'de en fazla kullanılan bin ilacın prospektüsü, görme engellilerin dinleyebilmesi amacıyla gönüllü eczacılar tarafından seslendirilerek kayıt altına alınacak.

Eczacılar, görme engelliler için bin ilacın prospektüsüne ses verecek, System.String[]

İstanbul Eczacı Odası tarafından başlatılan proje kapsamında, Türkiye'de en fazla kullanılan bin ilacın prospektüsü, görme engellilerin dinleyebilmesi amacıyla gönüllü eczacılar tarafından seslendirilerek kayıt altına alınacak.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamaya göre, 4 Ocak Braille Günü kapsamında farkındalık yaratmayı amaçlayan oda, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) ile ortaklaşa olarak, görme engelliler için prospektüsleri seslendirmek üzere bir proje başlattı.

"Sesin hepimize iyi gelecek" adlı proje kapsamında 250 gönüllü eczacı, Türkiye'de en fazla kullanılan bin ilacın prospektüs bilgilerini sesli olarak okuyarak kaydedecek. Bünyesindeki 20 binden fazla sesli dokümanı internet ortamından görme engellilerin kullanımına sunan GETEM'e üye olanlar, gönüllü eczacılar tarafından seslendirilecek ilaç prospektüslerini internet üzerinden, bilgisayar veya mobil cihazlarından dinleyebilecek.

İstanbul Eczacı Odası, bin ilacın prospektüslerinin seslendirilmesinin ardından, Türkiye genelindeki meslektaşlarına, "Prospektüse ses ver" çağrısı yaparak, GETEM sesli arşivindeki ilaçlara ait prospektüs sayısını artıracak.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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