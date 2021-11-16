Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz - Son Dakika

Türk Eczacıları Birliği (TEB) yıl sonu bilançosu şeklinde bir açıklama yaptı ve 645 ilaca erişmekte sıkıntı yaşadıklarını duyurdu.

HALK SAĞLIĞI UYARISI

"Bir kez daha eczacılarımız ve halkımız mağdur. İlaç yokluğu artık kronik bir sorun haline gelmiştir ve kalıcı çözümlere ihtiyaç vardır. Nitekim sahadan, eczacı kooperatiflerimizden, meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler, piyasada pek çok ilacın bulunmadığını gösteriyor" denilen açıklamada, halk sağlığı uyarısı yapılarak şöyle devam edildi:

"Halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında önlem alınmazsa ilaç krizi derinleşecek, bulunamayan ilaç sayısında artış yaşanacaktır. Öte yandan pandemi koşulları göz önüne alındığında bir tek ilacın dahi bulunamaması kabul edilemez bir durumdur."

Güncel ilaç kurunun 4.57 TL ve Avro kuru ise 11 TL civarında seyrettiğini belirten TEB; aradaki ciddi farkın piyasada bulunamayan ilaç sayısındaki artışın temel sebebi olduğuna dikkat çekerek şu vurguları yaptı:

KUR FARKI

"Kur farkı, pek çok ilaç firmasının ülkemize ilaç vermemesine ya da hammaddeleri yurt dışından gelen ilaçları üreten yerli ilaç firmalarının ilaçları üretememesine sebep oluyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer krizler ortaya çıkmış, Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları ilaç kurunda anlaşana dek pek çok kalem ilaçta yokluk yaşanmıştı.

Her sene yaşanan ilaç krizinin tekrarlanmaması adına önerilerimiz şu yöndedir:

- İlaç kuru ve ilaç fiyat politikaları belirlenirken yalnızca Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmalarının anlaşmaya varması yerine tüm paydaşları kapsayan, şeffaf ve katılımcı mekanizmalar geliştirilmelidir.

- Ekonomik iklimin gerçeklerine uygun fiyatlandırma yapılmalı, ilaç kuru güncel hâle getirilmelidir.

- İlaçta kur ayarlamasının yılda bir kez yapılmasından vazgeçilmeli,belirli periyotlarla kur düzenlemesi yapılmalıdır.

- Yerli ilaç politikalarına ağırlık verilmeli, ilaçta dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir.

- Sağlık Bakanlığı tüm paydaşların katılacağı bir "ilaç yokluğu uyarı sistemi" kurmalıdır.

- İlaç yokluğu olarak tanımlanan sınır belirlenmeli, ilaç kutu sayısı bu sınırın altına düşerse ek önlemler alınmalıdır."